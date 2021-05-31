СК РФ возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов во время акции "Бессмертный полк" Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о попытках размещения фото нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк», которая состоялась в мае текущего года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уточнив, что фигурантами дел стали жители нескольких российских регионов, а также украинские граждане, которых обвиняют по статье о «Реабилитация нацизма».

«Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ», - заявила официальный представитель СК РФ.

В числе подозреваемых в совершении преступления житель Томской области Сергей Сахаров, Оренбургской области Андрей Акимов, а также украинские граждане Михаил Пух и Дмитрий Алексеенко.

Петренко сообщила, что по данным следствия, в мае этого года фигуранты дела разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фото Гитлера, а также Геббельса и Власова.

Кроме того, сейчас проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева, собиравшегося разместить на сайте «Бессмертного полка России» в одном ряду с ветеранами ВОВ фотографию человека, не имеющего отношения к победе над нацисткой Германией.

Следствие отмечает, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютеры и средства связи.