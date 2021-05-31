Умер Филимон Сергеев, актер фильма «Женитьба Бальзаминова»

Российский и советский актер театра и кино скончался на 80 году жизни. Фото: кадр из фильма

Умер Филимон Сергеев. Российский и советский актер театра и кино скончался на 80 году жизни.

Как сообщает «Пятый канал», артиста нашли мертвым в квартире на Верхней Красносельской улице в Москве. Признаков насильственной смерти не было. Предположительно Сергеев умер естественной смертью за три часа до того, как его обнаружили медики.

Филимон Сергеев родился 28 июля 1941 года. Поступив в Школу-студию МХАТ, он проучился два года, после чего отчислился. Затем поступил во ВГИК на режиссуру кино, но и оттуда ушел. Начиная с 1963 года он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Сергеев запомнился зрителям по ролям в таких лентах, как «Женитьба Бальзаминова», «Две судьбы», «Рысь выходит на тропу» и «Россия молодая».

Филимон Сергеев также писал стихи и прозу.