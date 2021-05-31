Захарова: попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Европейского Союза поучать Россию не работали и не сработают. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, «политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала». «Почему же она должна сработать в будущем?» - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела России и её союзников, отметив, что в западных странах «менталитет "хайли-лайкли"» продолжает применяться ко всем ситуациям. По его словам, европейские страны возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Москвой, указав на ограниченность перспектив для объединительной повестки дня.