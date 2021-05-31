Вице-президент АТОР объяснил, как новые правила получения шенгенской визы отразятся туристах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин объяснил, как новые правила получения шенгенской визы отразятся на туристах. По словам эксперта, изменения не нацелены на туризм, а призваны препятствовать незаконной миграции.

Изменения могут вступить в силу в 2022 году. Речь идет о цифровизации и создании единой базы, которая объединит всю информацию о получателях.

- В общей базе будут отражены данные о соблюдении сроков нахождения в ЕС, отражены поездки по всем категориям виз. То есть, контроль за поездками будет более скрупулезный. Это повлияет на ситуацию с безопасностью и миграцией, - отметил Горин в беседе с «Известиями».

Туристам нужно помнить, что для получения визы ЕС детям придется сдавать отпечатки пальцев с 6 лет. Раньше эта процедура была обязательна с 12 лет. А люди старше 75 лет будут освобождены от данного обязательства.

- Кроме того, при оформлении документов потребуется цифровое фото, - отметил Дмитрий Горин.

Ранее в АТОР навали самые бюджетные направления для отдыха в начале июня. 10-дневный тур на двоих в Крыму, Сочи, Абхазии или Анапе обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей, сообщает ФАН.