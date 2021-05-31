Россияне с 10 июня 2021 смогут переводить не менее 150 тысяч рублей в день по системе быстрых платежей

Россияне с 10 июня смогут переводить не менее 150 тысяч рублей в день в системе быстрых платежей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России обязал кредитные организации повысить минимальный лимит для денежных переводов россиян через Систему быстрых платежей.

"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. руб. в день, что позволит повысить доступность таких переводов", - сказано в сообщении регулятора.

Также Банк России поручил банкам с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентов возможностью оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения "СБПэй", разработанного Национальной системой платежных карт.

Ранее стало известно, что минимальная сумма переводов для россиян по системе быстрых платежей будет составлять не менее 100 тысяч рублей в день. Позднее специалисты регулятора подчеркнули, что этот лимит может быть в процессе увеличен.