За 16 дней до встречи Путина и Байдена несколько гостиниц в Женеве полностью забронировали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере три пятизвездочные гостиницы полностью забронированы на 15-16 июня в Женеве, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает ТАСС, об отсутствии свободных мест в понедельник, 31 мая, сообщили InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage. Все эти гостинцы неоднократно принимали международные встречи.

На сегодняшний день конкретное место проведения встречи российского и американского лидеров в Женеве не объявлено, однако швейцарская пресса называет наиболее вероятной площадкой InterContinental, указывая на удобное расположении этого отеля близ Дворца Наций, где находится европейская штаб-квартира ООН, а также на традицию организации там различных форумов и переговоров, в том числе встречи советского лидера Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 года. Кроме того, в этой гостинице проходила встреча министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера в 1973 году.

Напомним, встреча Путина и Байдена должна состоятся в Женеве 16 июня. Как сообщалось, американский и российский лидеры собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Накануне президент США заявил, что собирается поднять тему прав человека.