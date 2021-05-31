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Политика31 мая 2021 17:01

НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру

Альянс руководствовался системой мер безопасности
Анастасия РЫШКОВА
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НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру.

НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру, основываясь на оценке мер безопасности.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.