НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ограничила доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру, основываясь на оценке мер безопасности.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.