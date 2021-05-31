Клинцевич объяснил, почему Западу не удастся пролоббировать отключение России от SWIFT Фото: Shutterstock

Политолог, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, почему Запад лоббирует отключение России от системы SWIFT.

Политик уверен, что подобное давление идет не от экономистов, а от политиков. То есть, данная репрессивная мера является способом достичь каких-то определенных целей.

Тем не менее, по мнению Клинцевича, добиться их не удастся, так как россияне привыкли объединяться перед лицом трудностей, а не наоборот.

Для России отключение от SWIFT не станет катастрофой. А запад вряд ли решится на такой отчаянный шаг, так как ситуация повлечет за собой далеко идущие последствия.

- Мы готовы к этому и справимся с ситуацией. Да, ситуация с отключением от SWIFT приведет к определенным трудностям для наших сограждан, которые работают за рубежом. И потом – отключение станет объявлением войны в экономическом плане, - отметил собеседник Life.ru.

Экс-сенатор напомнил, что Россия имеет свой менталитет и нас сложно загнать в западные рамки.

- Это наезд не только на президента и власть, это наезд на Россию, а за Россию сейчас как молодежь, так и пожилые люди всегда сплотятся и кого угодно порвут. Поэтому эта ситуация со SWIFT не работает, — заключил Франц Клинцевич.

Призыв отключить Россию от системы SWIFT прозвучал в Европарламенте.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение не новое, и звучит ни один месяц и ни один год. По его словам, не ясно, как в этом вопросе будут вести себя Запад и Европейский Союз, но в целом они доказали свою ненадёжность.