Глава МВД Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил мог раскрыть агентов спецслужбы республики в России.

Как передает сетевое издание «Список» со ссылкой на сделанное 19 апреля по Чешскому телевидению заявление политика.

«У вице-премьера … возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами», - говорится в издании, где утверждают, что своим заявлением он мог «помочь Кремлю раскрыть чешских агентов», которые действуют на территории России.

Глава МВД Чехии, напоминает издание, сообщил в своем заявлении, что чешские спецслужбы до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из РФ. Как отмечается, министр не имеет права говорить о работе разведки за границей.

Издание привело цитату из выступления вице-премьера, которая прозвучала через два дня после заявления властей республики об инциденте во Врбетице.

«Мы в эти последние пару дней (перед заявлением об инциденте) до ночи сидели ... и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были (покидать Россию) ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и (они) спокойно исчезли», - заявил он, указав на то, что этим людям «не угрожала бы только высылка» из России.

Напомним, отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складе во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.