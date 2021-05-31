Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Москвой, которая является соседом стран-членов альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что в крайнем случае стороны должны поддерживать диалог.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения», - сказал генсек альянса в понедельник, 31 мая, на пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса, которые состоятся во вторник, 1 июня, в формате телеконференции.

Во вторник, 1 июня, Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО обсудят на заседаниях ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня. При этом на предстоящий саммит альянс не собирается приглашать Грузию и Украину.