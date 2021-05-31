Патрушев: РФ при необходимости может применить и силовые методы в ответ на недружественные действия других стран

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва при необходимости может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других стран. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который рассказал о новой Стратегии национальной безопасности России.

По его словам, в новой редакции Стратегии национальной безопасности «подчеркивается стремление» страны «к повышению предсказуемости», а также безопасности и доверия в международной сфере, однако в ней отмечается и правомерность принятия симметричных и асимметричных мер с целью «пресечения и предотвращения недружественных действий», которые направлены на угрозу суверенитету и территориальной целостности России.

«В первую очередь введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и силовые методы принуждения», - заявил секретарь Совбеза РФ в интервью «Российской газете».

Как отметил Патрушев, особое внимание в стратегии уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания, а один из приоритетов стала информационная безопасность. Кроме того, новая редакция нацелена на защиту духовно-нравственных ценностей, а также исторической памяти на фоне попыток искажения истории.