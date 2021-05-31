Профессор МГУ оценил слова ученого из США о необходимости изучать происхождение коронавирса

Эксперт оценил заявление учёного из США о необходимости изучить происхождение COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал заявление американского ученого Питера Хотеза о необходимости изучить происхождение COVID-19. Американец ранее выразил опасения, что вскоре на человечество могут обрушиться новые эпидемии.

«Узнать о происхождении COVID-19 важно, но мы этого, возможно, не достигнем никогда. Полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы подтвердить или исключить версию лабораторного происхождения нового коронавируса», — цитирует Аграновского RT.

Также профессор отметил, что изучением происхождения коронавируса могла бы ВОЗ, поскольку более профильных международных организаций нет, а специалисты отдельных стран не годятся.

«Но важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами (например, «Спутник V»), которые есть в России. Другого выхода не существует», — добавил педагог.

Напомним, ранее один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США, Питер Хотез, заявил о необходимости точно определить происхождение коронавируса, чтобы избежать новых эпидемий в будущем, передает телеканал «360».

Американец также предсказал, что человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, если своевременно не определит природу вируса. Чтобы избежать этого Хотез считает необходимым отправить международную группу вирусологов и эпидемиологов в китайский Ухань, чтобы изучить образцы в лабораториях и изучить документы, передает Пятый канал.