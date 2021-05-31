Туроператоры прогнозируют продажу путевок в Египет в июне 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ассоциации туроператоров России предположили, что продажа путевок в Египет может начаться уже в конце июня.

По словам экспертов, по Хургаде обсуждается неограниченное количество рейсов, как регулярных, так и чартерных. По Шарм-эш-Шейху предполагается запустить до 12 рейсов в неделю на начальном этапе.

Ранее Россия согласилась на возобновление рейсов в Египет с условием, если в стране будет проведена вакцинация сотрудников туристического сектора. По информации Минздрава Египта, к концу мая работники индустрии гостеприимства на ведущих курортах были привиты от коронавирусной инфекции.

По словам экспертов, сейчас в Египте эпидемиологическая ситуация соответствует критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения

Ранее стало известно, что в Египет прибыла группа российских экспертов для проверки безопасности. Специалисты были командированы для фактической подготовки к приему российских бортов.

Министр туризма Египта Халеда Аль-Анани спрогнозировал возвращение турпотока допандемийного уровня к 2022 году.