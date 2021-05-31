Турция рассчитывает на открытие авиасообщения с РФ на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Афины заявил, что Турция рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ.

"Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты", - цитирует министра телеканал ТРТ.

Напомним, что воздушные ворота между Россией и Турцией были временно закрыты из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в турецких городах. РФ организовала вывоз российских туристов в связи с тем, что суточная статистика заражения инфекцией в Турции превысила 60 тысяч случаев в сутки.

Российские туроператоры предложили туристам, которым пришлось отменить поездку, выбрать альтернативную страну для отпуска или же вернуть деньги за путевку.