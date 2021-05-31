«Любить клиентов и то, что ты делаешь»: Участники онлайн-марафона банка «Открытие» назвали золотые правила ведения бизнеса

Четыре самых активных его участника получили в подарок бесплатное годовое обслуживание расчетного счета в банке «Открытие» Фото: ТАСС

Более 2,5 тысяч предпринимателей, экспертов и людей, еще только мечтают открыть собственное дело, приняли участие в масштабном онлайн-марафоне банка «Открытие». В течение шести часов участники обсуждали будущее рынков и стратегию успешного бизнеса, делились секретами привлечения клиентов и рассказывали о собственных ошибках. Марафон, приуроченный к Дню российского предпринимательства, стал самым крупным онлайн-форумом в войсчатах Telegram. Четыре самых активных его участника получили в подарок бесплатное годовое обслуживание расчетного счета в банке «Открытие».

Одной из самых интересных дискуссий марафона стала тема бизнеса, наиболее привлекательного для клиентов. Во время пандемии коронавируса сформировался совершенно особый спрос на услуги. По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, наибольшей популярностью сейчас пользуются онлайн-торговля, курьерская деятельность, такси, услуги клининга.

- Безусловно, самым привлекательным новым бизнесом для предпринимателей является онлайн-торговля. Именно в этой отрасли в марте прирост нового бизнеса составил 7,5%, при доле ликвидаций 3%, - отметила Надия Черкасова.

Ведущий марафона Александр Горный, сооснователь United Investors, бывший директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group предупреждает: необходимо выстраивать стратегии развития своего предприятия с прицелом на 2025 год. В 2020 году привычные схемы ведения бизнеса перевернулись с ног на голову из-за пандемии коронавируса. В такой ситуации мы будем жить 2021-й и еще как минимум 2022 годы.

- Но если мы сейчас создаем бизнес, надо думать о 2025 годе, когда уже все закончится, - предупреждает Александр Горный.

По мнению эксперта, после завершения эпохи коронавируса малому бизнесу придется выдержать натиск сетей-монополистов.

- В последние десятилетия рынки монополизируются благодаря технологиям. Если раньше малый бизнес — например, парикмахерская в одном из регионов — могла нормально жить, то в 2025 году придут большие сети, которые всем управляют, и малому бизнесу придется сложнее, - считает сооснователь United Investors.

В помощь начинающим предпринимателям опытные бизнесмены составили «золотые правила» завоевания клиентов. Главный секрет - это искренность. По итогам дискуссии «Как подружиться с клиентами и сделать их своими последователями» почти все собственники малого бизнеса сошлись во мнении: нужно любить то, что ты делаешь, и делиться своими эмоциями с клиентами.

- Главное — любить то, что вы делаете, и не стесняться показывать это. Тогда клиенты заразятся любовью и станут вашими последователи, даже если они разделяют не все ценности компании, - отметил сооснователь кооператива «Черный» Артем Темиров.

Обсудили эксперты и достаточно болезненную для всех начинающих предпринимателей тему: почему 80-90% бизнесов закрываются в первый год существования, и как этого избежать? По мнению основателя «Липко-сладко» и Agenda.media Олега Бармина, далеко не у всех хватает терпения, чтобы дождаться того момента, когда предприятие начинает нормально работать и выходить в плюс. А основательница «SKILLFOLIO» Виктория Шиманская считает, что многие начинающие предприниматели стараются делать только то, что они привыкли, и боятся выйти из этой «зоны комфорта».

- Каждый предприниматель должен спрашивать себя и свою команду о том, что может убить бизнес, что они будут делать и что не будут, чтобы бизнес не закрылся, - советует Шиманская.