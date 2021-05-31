Турция считает недопустимыми требования других стран прекратить использование российских С-400

Турция считает недопустимым требования других стран прекратить использование российских С-400. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу назвал недопустимым требования других стран не использовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400.

"С-400 будут находиться под нашим контролем на 100%. Мы направляли [в Россию] наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран "не использовать" [С-400]", - заявил в понедельник журналистам в ходе своего визита в Афины министр, слова которого приводит телеканал ТРТ.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты представили Турции альтернативу по теме приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, но при этом не уточнила, о какой альтернативе идет речь.

Напомним, что Россия и Турция заключили в 2017 году контракт на поставку российских зенитно-ракетных систем С-400. Турция стала первой страной купившей у РФ эти системы. Это решение Анкары вызвало у США негативную реакцию. Вашингтон не оставляет попыток добиться от Турции отказа от российских С-400. На фоне этого США исключили Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.