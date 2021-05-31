Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт31 мая 2021 18:32

Российский теннисист Медведев впервые прошёл во второй круг Roland Garros

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года в Париже
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Российский теннисист Медведев впервые прошёл во второй круг Roland Garros.

Российский теннисист Медведев впервые прошёл во второй круг Roland Garros.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сумел пройти во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, который в 2021 году проходит с 30 мая по 13 июня в Париже.

В матче первого раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Даниил Медведев, которому выпал второй номер посева, обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика со счетом 6:3, 6:3. 7:5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает РИА Новости.

Ранее российских теннисист Медведев, который признан второй ракеткой мира, четыре раза выступал на Roland Garros и неизменно вылетал уже в первом круге. За выход в третий раунд турнира спортсмен поспорит с победителем матча между американцем Томми Полом и австралийцем Кристофером О'Конеллом.