Российский теннисист Медведев впервые прошёл во второй круг Roland Garros. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сумел пройти во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, который в 2021 году проходит с 30 мая по 13 июня в Париже.

В матче первого раунда второго в сезоне турнира Большого шлема Даниил Медведев, которому выпал второй номер посева, обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика со счетом 6:3, 6:3. 7:5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает РИА Новости.

Ранее российских теннисист Медведев, который признан второй ракеткой мира, четыре раза выступал на Roland Garros и неизменно вылетал уже в первом круге. За выход в третий раунд турнира спортсмен поспорит с победителем матча между американцем Томми Полом и австралийцем Кристофером О'Конеллом.