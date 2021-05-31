В правительстве назвали отказ от «большого локдауна» в России правильным решением

Белоусов назвал отказ от «большого локдауна» правильным решением. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов комментируя отказ от большого локдауна в России назвал решение правительства правильным. Он подчеркнул, что власти страны не допустили «большого локдауна» ни во время первой, ни во время второй волны коронавируса.

«Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — цитирует Белоусова РБК.

Вице-премьер пояснил, что бизнес и регуляторы следовали схемам, благодаря которым удалось не останавливать деятельность ключевых систем страны. Белоусов отметил хорошую и слаженную работу здравоохранения и медицинских работников в частности. По его словам, не было дефицита коек и кислорода.

«И благодаря этому не было необходимости все тотально закрывать», — сказал чиновник.

Ранее глава российского государства Владимир Путин похвалил работу системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции. Президент неоднократно отмечал самоотдачу медицинских работников страны.