Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных государств". Как заявили в понедельник, 31 мая, в чешском МИДе, это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Чехии.

Напомним, что отношения России и Чехии приняли нестабильный характер на фоне высылки 18 российских дипломатов из Праги. Чешское правительство обвинило их в работе на российские спецслужбы. В ответ Россия приняла зеркальные меры, и объявила персонами нон грата 20 представителей чешского дипведомства. Также Россию обвинили в причастности к взрывам в Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения западных коллег голословными и абсурдными. Она отметила, что Чехии потребовалось более семи лет, чтобы "расследовать" это дело. Российское правительство сформировало список "недружественных государств", в который вошли Чехия и США.