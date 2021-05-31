Макрон назвал неприемлемой слежку датских спецслужб за союзниками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров заявил о неприемлемости слежки датскими спецслужбами за союзниками.

"Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами", - сказал он, отметив, что Франция ожидает пояснений от Дании и Соединенных Штатов после информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона.

Макрон подчеркнул, что Франция привержена доверию, которое объединяет европейцев и американцев.

"Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений", - сказал политик.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что датские спецслужбы ведут слежку за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом страны Франком-Вальтером Штанмайером по заказу США. Издание Suddeutsche Zeitung утверждает, что Вашингтон с согласия Дании получил доступ на особую станцию вблизи Копенгагена, откуда ввел прослушку через подводные кабели провайдеров.