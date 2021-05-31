Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперштабу РФ.

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию)", - сообщил один из собеседников агентства.

Нынешние ограничения на полеты в республику действуют до 1 июня.

Ранее Турция выразила надежду на открытие воздушных ворот в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу напомнил, что решение об ограничении авиасообщения, по заявлениям российских властей, не имели политический окрас.

Россия ограничила авиаперевозки с Турцией на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Так, в апреле этого года в Турции был зафиксирован максимум случаев заражения коронавирусом - более 60 тысяч в сутки. Российские власти развернули программу по вывозу российских туристов с территории страны.