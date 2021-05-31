Актер Александр Збруев прокомментировал свою госпитализацию: «Была допущена глупость»

Актер Александр Збруев прокомментировал свою госпитализацию Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Народный артист РСФСР Александр Збруев объяснил, откуда взялись слухи о его госпитализации. Актер назвал все происходящее недоразумением и глупостью.

- Была допущена глупость нашей администрацией. Отменили спектакль, в котором я участвовал. На входе написали объявление: «Спектакль отменяется по причине болезни народного артиста Збруева Александра Викторовича». А сарафанное радио сделало свое дело, - делится актер с Пятым каналом.

Он отметил, что сейчас находится дома, никаких экстренных причин для обращения к врачам нет. Но в скором времени 83-летний артист намерен лечь на обследование.

Это ежегодная и плановая госпитализация, которую актер проходит регулярно.

- Сейчас я нахожусь дома, в прекрасном состоянии. Мне 83 года, понимаете? Конечно, у каждого человека существуют какие-то отклонения, но я о них не думаю, - делится Александр Викторович.

Пока актер точно не решил, когда ляжет в больницу. Все мероприятие займет примерно пять семь дней и их нужно выкроить между спектаклями.

-То, что такое возбуждение это вызвало, меня всегда как-то беспокоит. Даже не по отношению ко мне, а по отношению к моим товарищам друзьям, которым начинают какие-то небылицы рассказывать. Началась вот такая вот фигня! — подытожил актер.