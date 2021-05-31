ФАС проведет дополнительные проверки на рынке металлопроката. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит расследование на рынке металлопроката.

"Четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела", - отметили в ФАС.

По данным ФАС, уже проверено ряд организаций и в апреле 2021 года возбуждено дело в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО "Металлоторговая компания "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения.

В ФАС отметили, что в случае установления факта нарушения предприятиям могут быть назначены штрафы.

Ранее стало известно, что сверхприбыль металлургов в 2020 году составила свыше 100 млрд рублей. По мнению вице-премьера РФ Андрея Белоусова деньги должны вернуться в госбюджет.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведет совещание с металлургами по "развитию металлургической промышленности" 1 июня 2021 года.