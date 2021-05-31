Косметолог предостерегла от трех бьюти-процедур перед летним отдыхом Фото: Евгения ГУСЕВА

Отправляясь на отдых всегда хочется привести себя в порядок, но не все процедуры полезны в летнее время. Людмила Швецова, дерматовенеролог и косметолог клиники «СМ-Косметология» перечислила, какие бьюти-процедуры лучше отложить на более холодное время года.

- Многие процедуры предполагают активное использование солнцезащитных средств. Но на море не всегда есть такая возможность. Несоблюдение рекомендаций по уходу после вмешательства может привести к появлению осложнений, - отмечает косметолог в беседе с Ридусом.

Лазерная шлифовка кожи на лице или теле

Процедура способствует быстрому омоложению кожи. Ороговевший слой отшелушивается и сменяется новой тканью.

Но если на кожу после шлифовки активно воздействует солнце, то может появиться пигментация.

Полное восстановление кожи после такой процедуры длится почти месяц.

Аналогичные проблемы могут возникнуть из-за фототерапии. Перед поездкой на море не рекомендуется проводить данную процедуру.

Удаление новообразований

Удаление папиллом, бородавок иди родинок приводит к травмированию кожи и появлению гиперпигментации. К тому же, в летнее время на месте удаления может появиться рубец.

- Проводить процедуры лучше после возвращения с отдыха. Если все же решились сделать до, то не менее, чем за две недели. После удаления место нельзя мочить в течение суток, а после следить пока не отойдет корочка. Зону удаления нужно активно обрабатывать солнцезащитным средством, - советует врач.

Химические пилинги

Пилинги традиционно делаются в холодное время года, пока нет активного солнца. Воздействие солнечных лучей серьезно ухудшит состояние кожи.

- Но сегодня появилось много всесезонных пилингов. Их состав не нарушает эпидермис, а сразу проникает в глубокие слои кожи. За счет такой технологии стадию шелушения удается обойти.

- Лучше всего перед отпуском провести процедуры биоревитализации, плазмотерапии или мезотерапии. Они повысят уровень гиалуроновой кислоты в тканях, сделав кожу более упругой и напитанной, - заключила эксперт.