Российский Су-27 поднят в воздух для сопровождения бомбардировщика США над Балтийским морем

Российский Су-27 поднят в воздух для сопровождения истребителя США над Балтийским морем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что российский истребитель Су-27 поднимался 31 мая в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем вблизи границ России.

В понедельник российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря цель приближающееся к госгранице РФ.

Команда Су-27 идентифицировала приближающуюся воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС Соединенных Штатов Америки и сопроводила ее над акваторией Балтийского моря. Отмечено, что нарушения воздушных границ допущено не было.

После сопровождения российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации отметили, что полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.