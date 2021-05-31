В Госдуму внесли законопроект об ограничении потребления негниющего пластика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что потребление негниющего пластика в РФ может быть ограничено, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Я уже видел сегодня, что в Госдуму внесен соответствующий законопроект по ограничению потребления негниющего пластика. Так что это предприятие будет развиваться. Очевидно, если у него есть перспективы, а там еще будут льготы, субсидирование процентных ставок, возможно, будут использованы зеленые облигации, льготное субсидирование процентной ставки, соответственно, это проект "полетит", - заявил Аксаков на выездном заседании круглого стола Комитета на тему "Инструменты финансирования инфраструктурных проектов".

Он отметил, что производство биопластика будет организовано на территории "Химпрома" в Новочебоксарске. Аксаков со ссылкой на Минпром сообщил, что на это потребуются инвестиции в размере 70 миллиардов рублей. Он выразил надежду, что проект будет реализован в короткие сроки, сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы РФ отметил, что проект будет реализован в несколько этапов.

"Понятно, что по бизнесу с обычным пластиком бить сходу никто не собирается, но, возможно, в наших курортных регионах - Крым, Сочи, может, Алтайский край - будут эти идеи реализованы", - сказал Аксаков, подчеркнув, что со временем идея распространиться по всей России.