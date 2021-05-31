Макрон заявил, что согласовал с Путиным и Зеленским встречу глав МИД в «нормандском формате. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским проведение встречи в "нормандском формате".

"Она [встреча] позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров 31 мая.

Президент Франции подчеркнул, что считает "нормандский формат" наиболее полезным для урегулирования кризисной ситуации на Украине.

"Я не вижу ничего более полезного, чем "нормандский формат" и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство", - подчеркнул политик во время своего выступления.

При этом Макрон подчеркнул, что конфликтная ситуация на фоне экстренной посадки ирландского борта Ryanair в Белорусии не повлияет на дискуссии в этом формате. Президент отметил, что встреча никак не связана с республикой.

Напомним, что "Нормандский формат" существует с 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые подняли вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.