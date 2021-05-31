Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Пулково. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Санкт-Петербурге задержан бывший директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Он был остановлен полицейскими перед вылетом из аэропорта Пулково.

Об этом сообщила бывший координатор организации Татьяна Усманова.

"В Петербурге задержан бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его задержали перед вылетом из Пулково", - сказала Усманова ТАСС.

Татьяна Усманова добавила, что процессуальный статус бывшего директора "Открытой России" пока неизвестен.

В феврале 2021 года Измайловский суд назначил административный арест экс-директору «Открытой России» Андрею Пивоварову за повторное нарушение порядка и неповиновение представителю власти в ходе несогласованной акции 31 января 2021 года в Москве. Суд постановил заключить Андрея Пивоварова под арест на 29 суток.