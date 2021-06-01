В России с 1 июня 2021 отменяется заморозка цен на сахар

1 июня заканчивается срок действия соглашения о заморозке цен на сахар. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С сегодняшнего дня, 1 июня 2021 года, в России заканчивается срок соглашения, которое правительство заключало с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар. Дальше сдерживать цены предполагается более рыночными методами.

В частности, планируется создать интервенционный фонд в размере до 500 тысяч тонн – примерно столько сахара в России потребляется в месяц. Если на рынке опять начнется ажиотаж, сбивать его предполагается, поставляя сахар из этого фонда. Останутся и субсидии производителям на каждый килограмм сахара, отправленный в магазин по оговоренным, не повышенным ценам.

Как пояснили в в Минсельхозе, потом сахар в интервенционный фонд будут закупать по осени, в сентябре – октябре, когда начинается переработка нового урожая сахарной свеклы и цены на него наиболее низкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в России с 1 июня 2021: маркировка мороженого и конец заморозке цен на сахар

«Комсомолка» рассказывает о важных изменениях в законах и нормах, которые вступают в силу с первого дня лета (подробности).