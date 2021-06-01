Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России

Госдума в марте приняла закон о просветительской деятельности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 июня 2021 года в России начинает действовать нашумевший закон о просветительской деятельности. Что именно это будет означать, пока не очень понятно. Правила осуществления такой деятельности должно утвердить правительство. Но подготовленный и опубликованный для обсуждения проект постановления вызвал такой шквал негатива, что его отправили на доработку, а новую версию пока не представили.

Дело в том, что под понятием «просветительская деятельность» подразумевается деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». То есть, теоретически под это понятие может попадать все, что так или иначе связано с передачей каких-то знаний или опыта. Например, видеоролики в соцсетях о том, как приготовить борщ или правильно забить гвоздь.

Однако в законе четко прописано, чего нельзя делать: разжигать социальную, расовую, национальную и прочую рознь, пропагандировать дискриминацию, распространять фейки, призывать к противоправным действиям и т.п.

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