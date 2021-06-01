Корпоративные сим-карты в России привяжут к Госуслугам

Ушедшие «налево» корпоративные сим-карты, в частности, используют и телефонные мошенники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 июня 2021 года в России вступают в силу новые правила регистрации корпоративных сим-карт. Теперь компании должны будут информацию о всех выданных работникам корпоративных сим-картах заносить в Единую систему идентификации и аутентификации.

То есть, симка будет привязана к подтвержденному аккаунту сотрудника на портале Госуслуг, тогда как раньше компании могли регистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретным пользователям.

Таким образом предполагается сократить рынок «серых» сим-карт, которые фирмы-однодневки регистрируют на себя, а потом продают непонятно кому. Такие карты, в частности, используют и телефонные мошенники.

Кроме того, в этом месяце истекает срок отсрочки по переводу социальных выплат на карты «Мир». С 1 июля банки будут не вправе переводить пенсии и ряд других выплат на какие-либо другие карты. Изначально это планировалось сделать в июле прошлого года, но из-за пандемии коронавируса отсрочку уже несколько раз продлевали.

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