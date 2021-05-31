В первый день ЕГЭ с экзаменов удалили 43 школьника

В первый день ЕГЭ в процессе экзаменов удалили 43 школьника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Рособрнадзоре сообщили, что в первый день ЕГЭ прошел без особых происшествий, но с экзаменов были удаленны 43 школьника за различные нарушения.

«По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ», - в сообщении сказано в сообщении ведомства.

Рособрнадзор ранее сообщал, за что именно может последовать удаление с экзамена: это не только пронос в аудиторию гаджетов, списывание, использование справочных материалов, заметок, общение с другими экзаменуемыми, выход из аудитории без сопровождения педагога и так далее.

Напомним, что 31 мая по всей России прошел первый единый государственный экзамен в 2021 году.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что экзамены в 2021 году будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных ведомством, в связи с коронавирусом.