Краснодарский край или Абхазия могут стать альтернативой Крыму, считают представители туриндустрии

Краснодарский край или Абхазия могут стать альтернативой Крыму Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Этим летом большинство россиян отправятся на отдых в Крым. Отдыхать на побережье полуострова стало накладно, признаются туристы. Цены растут так стремительно, что заграничные путешествия порой обходятся дешевле.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян посоветовал альтернативные направления для отдыха, которые не уступают полуострову, но обходятся дешевле.

- Можно отправиться в Краснодарский край – в частности, Анапа, Туапсе, Новороссийск. Или выбрать Абхазию. Причем выгоднее всего получается отдыхать в Абхазии, она дешевле Сочи и Крыма, - отметил эксперт в беседе с «Известиями».

В среднем на отдыхе в Абхазии можно сэкономить 30–40 процентов от бюджета, заложенного на Сочи или Крым.

Например, за 10-дневный отдых на крымских курортах семья из трех человек заплатит 70 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Абхазии обойдется в 50 тысяч рублей.

- В Крыму в этом году расширилась зона отдыха. Если раньше туристы массово ехали на южный и восточный берег, а сейчас рассматривают западный - Донузлав, Межводное, Черноморское, - рассказал собеседник издания.

Крым и Севастополь ежегодно посещают миллионы туристов, но отправляясь на отдых стоит учитывать особенности региона. На территории республики пока не работают некоторые сервисы, которые доступны жителям материковой части России. Это иногда доставляет определенный дискомфорт во время отдыха, пишет ФАН.