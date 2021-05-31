Испанский клуб «Барселона» объявил о переходе Серхио Агуэро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанский футбольный клуб "Барселона" сообщил, что договорился о контракте с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23. В договоре будет присутствовать пункт о расторжении контракта с выплатой неустойки в размере 100 миллионов евро. Серхио Агуэро перешел в "Барселону" в статусе свободного агента. Спортсмен с 2011 года играл за английский "Манчестер Сити", куда перешел из мадридского "Атлетико".

Подписание контракта с 32-летним форвардом было запланировано на вечер понедельника, 31 мая, в которое включена также презентация и пресс-конференция.

Нападающий Серхио Агуэро в составе клуба "Манчестер Сити" забил 260 мячей в различных турнирах, а также выиграл 15 титулов, в том числе стал пятикратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии-2018/19.