Украина видит угрозу для себя в "реальном Союзном государстве" России и Белоруссии

Киев видит угрозу для себя в "реальном Союзном государстве" РФ и Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева. Он отметил, что на северной границе сложилась опасная ситуация с Белоруссией. Президент подчеркнул, что Киев наблюдает за тем, как Россия и Белоруссия упорно работают над отношениями друг с другом.

"Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — сказал Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в Москве 8 декабря в 1999 году. В год 20-летия соглашения предлагалось принять программу углубления интеграции. Тогда стороны в разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт. Однако на данный период программа не принята. Работа над двумя интеграционными дорожными картами продолжается.