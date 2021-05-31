Россия с июня возобновляет полеты в девять стран
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
В июне Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с девятью странами. Так, с 2 июня снова начнут летать самолеты в Великобританию по маршруту «Москва – Лондон» и обратно три раза в неделю.
С 10 июня возобновится регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией. Ранее «КП» рассказывала о том, сколько раз в неделю и по каким маршрутам будут осуществляться рейсы.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
В сообщении штаба уточняется, что «в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения».
Кроме того, как писал сайт kp.ru, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно.