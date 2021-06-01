12 регионов России попросили продлить программу льготной ипотеки

Кредиты под 6,5% позволили улучшить жилищные условия тысячам семей, но цены на новостройки взлетели Фото: Олег УКЛАДОВ

Двенадцать российских регионов обратились в Минстрой и Совет Федерации с просьбой продлить запущенную в апреле прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5%. С таким предложением выступили правительства Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей региональных властей. Ранее сайт kp.ru писал о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил продлить действие этой программы еще на два с половиной года – до 2023-го.

Губернатор отмечает, что программа льготной ипотеки стала благоприятной для развития жилищного строительства, позволила повысить темпы ввода жилья в эксплуатацию и достичь объемов, необходимых для удовлетворения спроса на рынке. В результате тысячи граждан в Ленинградской области смогли купить новые квартиры.

В то же время кредиты под 6,5% вызвали и стремительный рост на новостройки, а по итогам первого квартала 2021 года, общие долги россиян превысили рекордную сумму в 20,8 триллионов рублей, а долговая нагрузка составила 11,7% от доходов жителей страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала такую ситуацию тревожной и отметила риск «перегрева» ипотечного рынка, а также рост цен на жилье. Поэтому, по ее словам, нужно принять меры, чтобы нормализовать темпы роста ипотечного кредитования и не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки россиян.