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Экономика1 июня 2021 1:32

Госдолг России увеличился до 19,7 триллиона рублей

Об этом сообщили в Счетной палате, уточнив, что это около 17% ВВП
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,68 триллиона рублей, сообщила Счетная палата, уточнив, что это около 17% ВВП.

В аналитическом докладе ведомства говорится, что госдолг нашей страны за этот период, по предварительным данным «увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объема ВВП)».

Счетная палата также сообщила, что внутренний долг России увеличился на 683 миллиарда рублей (на 4,6%) – до 15,434 триллиона рублей, а его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

Ранее американский Минфин объявил о введении новых санкций в отношении российского государственного долга. С 14 июня 2021 года американским финансовым институтам будет запрещено принимать участие в первичных размещениях номинированного в рублях российского госдолга, а также напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или министерством финансов России.

Кстати, сайт kp.ru рассказывал, что у США госдолг в два раза больше ВВП. Причем чем богаче страна, тем больше она занимает у других, а среди кредиторов подчас оказываются беднейшие государства или страны, которые принято относить к развивающимся.