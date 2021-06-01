Средний размер страховой пенсии в России в 2020 году составил 16,8 тысячи рублей

С 1 января 2021 года выплаты неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3% Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Средний размер страховой пенсии по старости в России в прошлом году составил 16789 рублей, сообщила Счетная палата, напомнив, что с 1 января 2021 года выплаты неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%.

В аналитической записке ведомства говорится, что «в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17535,98 рубля».

«В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7 процента) больше, чем на начало 2020 года», - отмечается в документе.

Кроме того, Счетная палата сообщила что по данным на первый день этого года число пенсионеров, которые получают федеральную социальную доплату, сократилось на 0,7% и составило 2,905 миллиона человек.

«Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года», - указали в ведомстве.

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