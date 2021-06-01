В России число неплательщиков за ЖКУ за год выросло на 20% Фото: Олег УКЛАДОВ

За первый квартал этого года с долгами по счетам за коммунальные услуги, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не смогли рассчитаться 3,2 миллиона россиян. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 миллиона граждан.

Между тем, эксперты считают, что причиной роста числа должников стало не только уменьшение доходов, но и принятые правительством антикризисные меры: людей расслабил действовавший в период пандемии (с апреля по декабрь 2020 года) запрет отключать коммунальные услуги за неуплату, начислять штрафы и пени. Такой вот обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки.

Об этом рассказала газете «Известия» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева. Она считает, что многие воспользовались этим положением и просто перестали платить за ЖКУ, восприняв временное послабление как полное прощение всех задолженностей. А упавшие доходы вынуждают поставщиков услуг взыскивать долги, в том числе и через суд.

Со своей стороны, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская уверена, что запрет отключать воду, свет и отопления, взыскивать долги и штрафы мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники: не сумели разъяснить людям смысл положения. Хотя среди тех, кто «не понял», наверняка есть и те, кто не захотел понять, считает она.

«В любом случае в период самоизоляции другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания», - пояснила изданию депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале 2021 года в списки невыездных россиян были добавлены более 600 тысяч должников. К первым числам января в перечне лиц, которым временно запрещен выезд из России в связи с долгами по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги, числились 3,8 миллиона граждан.