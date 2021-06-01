Умер Lil Loaded — американский рэпер, прославившийся хитом 6locc 6a6y

Американский рэи-исполнитель Lil Peep скончался в 21-летнем возрасте Фото: Кадр видео

В понедельник, 31 мая, стало известно, что умер Lil Loaded — молодой американский рэпер (настоящее имя Дашон Морис Робертсон), который в последнее время стремительно набирал популярность среди молодежи. В частности, исполнитель прославился хитом «6locc 6a6y», а также треками «Gang Unit» и «Link Up».

Предположительно, причиной смерти Lil Loaded в 21-летнем возрасте стала передозировка наркотиков, сообщает газета The Sun. Вечером в среду Lil Loaded должен был выступать с концертом в штате Аризона. Друзья и фанаты оплакивают своего кумира в соцсетях.

«Я сейчас разбит и потерян, и даже не верю, что это правда. Я люблю тебя и буду скучать по тебе всегда. Один из самых настоящих. Пожалуйста, кто-нибудь скажите, что это неправда», - написал менеджер музыканта Майки Кортес в своем Instagram.

Газета отмечает, что юный рэпер, в чьих клипах нередко демонстрируется оружие, а в песнях красной нитью проходит криминальная тематика, умер от передозировки через несколько месяцев после того, как он застрелил своего друга Халила Уокера из винтовки в Техасе. В ноябре прошлого года исполнителя арестовали за убийство, но позже статью переквалифицировали на более мягкую – «убийство по неосторожности». Робертсона отпустили под залог, он даже мог гастролировать по США.