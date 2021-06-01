Эксперт прокомментировал убийство человека дроном

Самоуправляемый дрон впервые принял решение атаковать человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов прокомментировал сообщения СМИ о том, что самоуправляемый дрон впервые в истории убил человека без приказа.

«Это новый этап. Психологический рубикон перейден - человек самостоятельно принял решение делегировать роботу принятие решения о применении оружия в отношении других людей», - сказал специалист в беседе с сайтом mk.ru.

Он отметил, что «автоматические системы не всегда способны с необходимым уровнем точности идентифицировать цели», и всегда «человек в этой цепочке контролировал и исправлял ошибки робота».

«Помимо этого, также имеет место аспект этический – позволить машине принять решение о лишении жизни человека (пусть речь идёт и о противнике) ранее представлялось невозможным», - добавил Денис Федутинов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее издание New Scientist со ссылкой на исследование ООН сообщило, что турецкий военный квадрокоптер KARGU-2, находясь в полностью автономном режиме атаковал и якобы убил человека во время вооружённого конфликта в Ливии. По информации издания, это случилось в марте прошлого года, когда в стране шли ожесточенные бои за Триполи.