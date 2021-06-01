Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал антивакцинальное лобби биологической угрозой

Эксперт назвал антивакцинальное лобби биологической угрозой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год в мире от инфекционных болезней или их последствий умирают почти 17 миллионов человек, они становятся самой частой причиной преждевременной смерти. Причем ежегодно возникает одна или две новые.

Об этом рассказал в докладе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Эксперт выступил на XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. По мнению инфекциониста, отказ от вакцинации — тоже своего рода биотерроризм и несет угрозу людям.

«К сожалению, в мире довольно активно и антивакцинальное лобби. Это тоже можно назвать биологической угрозой, поскольку оно мешает программам вакцинопрофилактики. Также никто не снимал с повестки дня угрозу биотерроризма», - отмечает Владимир Чуланов.

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