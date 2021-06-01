Из-за мощных ливней в Пакистане погибли 10 человек

В Пакистане продолжаются проливные дожди Фото: REUTERS

На Пакистан обрушились проливные дожди, которые стали причиной гибели по меньшей мере десяти человек: люди становятся жертвами связанных с ливнями и грозами несчастных случаев. Еще как минимум трое местных жителей получили серьезные травмы – тоже из-за непогоды.

Так, в понедельник, 31 мая, во время сильной грозы в городе Окара в провинции Пенджаб обрушилась крыша жилого дома, в результате погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Еще трое обитателей дома пострадали и были доставлены в больницу, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, в этот же день в другой части провинции Пенджаб один человек погиб, когда на него упала рухнувшая из-за штормового ветра стена дома. Еще один мужчина стал жертвой удара молнии.

По прогнозам Метеорологического департамента Пакистана, грозы с сильным ветром в разных частях страны продолжатся и во вторник.