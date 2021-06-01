В России предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предлагают разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в нашей стране так называемый «отцовский капитал» — субсидию, которую предлагается выплачивать после рождения в семье третьего ребенка. Размер выплаты должен составить 639,4 тысячи рублей.

Кроме того, он предлагает значительно расширить поддержку многодетных семей и другими способами: например, снизить пенсионный возраст родителей, которые воспитывают троих и более детей, предоставить им льготы на семейный отдых и ежемесячное пособие на каждого ребенка вплоть до совершеннолетия самого младшего из них, а с увеличением числа детей в семье – уменьшать взимаемые с их отцов и матерей налоги. Свою инициативу общественник изложил в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сергей Рыбальченко считает, что нужно разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Сергей Рыбальченко еще два года назад предлагал выплачивать «отцовский капитал», который ни в коем случае не отменяет материнского (после рождения второго ребенка). Как писал сайт kp.ru, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что это хорошая идея, она достойна реализации. Такая мера, по ее мнению, поможет не только сохранить многие семьи, но и улучши демографическое положение в стране.