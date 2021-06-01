Вучич: Сербия не будет вводить санкции против Китая и России

Сербский президент Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна, хоть и находится на пути в Евросоюз, не собирается портить отношения с Москвой и Пекином, вводя против Китая и России санкции.

«Сербия военно нейтральна. Но Сербия также в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка», - сказал сербский лидер в эфире телеканала Happy TV.

Александр Вучич добавил, что такова позиция официального Белграда, «никакое не балансирование», и она останется неизменной.

«Это наша политика, самая лучшая политика для граждан этой страны, и здесь нет большой философии», - подчеркнул глава государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля Вучич говорил, что власти Сербии не будут поддерживать санкции Запада в отношении России стороны, пока он остается президентом.