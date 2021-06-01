МИД России объяснил восстановление военных объектов в Арктике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике из-за необходимости обеспечить обороноспособность государства. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ и старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

Накануне представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс в этом месяце обсудит наращивание военных возможностей России в арктическом регионе. По мнению НАТО, российская сторона расширяет свой военный потенциал в регионе сильнее, чем во времена «холодной войны».

- Восстановление военной инфраструктуры в Арктике, которая была почти полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлена необходимостью обеспечить обороноспособность России в этом направлении, имеющем стратегическое значение для национальной безопасности и экономики, - объяснил дипломат в интервью РИА Новости.

Николай Корчунов отметил, что именно в Арктике производятся более десяти процентов внутреннего валового продукта и более 20% экспорта России. РФ также надеется на формирование безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного экономического развития арктического региона.

Ранее издание National Interest сообщало, что Соединенные Штаты в настоящее время активно готовятся к возможному «первому военному противостоянию» в Арктике.