Ученый объяснил, как нерациональное использование антибиотиков связано с пандемией коронавируса

Каждый год в мире возникает одна или две новые инфекционные болезни Фото: REUTERS

Каждый год в мире возникает одна или две новые инфекционные болезни, только за последние три десятка лет было обнаружено более тридцати ранее неизвестных патогенов человека, большая часть возбудителей – бактерии. Среди самых опасных «новичков», с которыми за последнее время познакомилось человечество — братья-предшественники нынешнего коронавируса. Однако сейчас появилась новая проблема: устойчивость бактерий к антибиотикам, и причиной тому стало их нерациональное использование.

Об этом рассказал в докладе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Эксперт выступил на XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

«Глобальная проблема огромного масштаба — антибиотикорезистентность. Она связана с нерациональным использованием антибиотиков, и пандемия ковида, увы, внесла в это мощный вклад. Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно», - говорит Владимир Чуланов.

По его словам, подливает масла в огонь избыточное использование антибактериальных лекарств в сельском хозяйстве. В то же время государства и фармкомпании не спешат вкладывать средства в разработку новых антибиотиков.

«За последние 30 лет мы не увидели ни одного нового класса таких препаратов. А к большинству из ныне существующих антибиотиков в той или иной степени у бактерий развилась резистентность» , - сетует профессор Чуланов.

Он подчеркнул, что смертность от заболеваний, вызванных такими штаммами бактерий, уже стала колоссальной проблемой в развитых странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: «Каждый год в мире возникают одна-две новые инфекционные болезни»

Эксперт рассказал о биологических угрозах безопасности человечества и эволюции опасных вирусов и бактерий (подробности).