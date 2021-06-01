Делегация Германии намерена обсудить «Северный поток — 2» в США Фото: REUTERS

Высокопоставленная делегация Германии отправилась в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной проект «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 1 июня, передает агентство Блумберг, ссылаясь на информацию источников медиагруппы Funke в правительственных кругах США и ФРГ.

По данным издания, команда переговорщиков от канцлера Германии Ангелы Меркель уже отравилась в американскую столице. Немецкую делегацию возглавляет помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, а также советник Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

В ходе поездки они намерены встретиться с помощником американского президента Джейкобом Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

Предполагается, что во время визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях, в частности вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, которые были введены при бывшем президенте Штатов Дональде Трампе.

Накануне координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный сообщил, что завершение строительства «Северного потока – 2» ожидается не позднее лета текущего 2021 года.