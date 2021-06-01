Советник Путина: все россияне пересядут на электромобили в течение 20-30 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти все ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электрических автомобилей и отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания. Вероятнее всего, все жители России пересядут на электромобили в течение 20-30 лет. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил специальный представитель российского президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

- Ведущие компании автопрома говорят о запуске линеек электромобилей. У многих есть планы прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года. Если автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не будет, то все пересядут на электромобили. Думаю, это случится в ближайшие 20 или 30 лет, - сообщил он в интервью РИА Новости.

Руслан Эдельгериев добавил, что, по расчетам специалистов, выбросы СО2 от двигателей внутреннего сгорания – один из главных источников вредных выбросов в атмосферу, серьезно увеличивающий темпы глобального изменения климата.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Сбер» представил свой прототип беспилотного электромобиля под названием Флип. Данный электромобиль является максимально автономным, а в его разработке использовались IT-новинки, обеспечивающие быстрое и комфортное перемещение пассажиров.